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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال محاكمة متهمين اثنين في «عنف 15 مايو» اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:44 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف التي شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان.

و تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وعماد الدرملي، وسكرتارية محمد الجمل.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهما اشتركا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا بتكوين مسيرة بمنطقة 15 مايو ما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما منعا وعرقلا عمل السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات البلطجة واثارة الشغب والتلويح بالعنف، وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة والانضمام لجماعة إرهابية، وتعد جريمة الانضمام لجمعة إرهابية من أبرز التهم التي تواجه المتهمين بالدعوى.

جدير بالذكر أن المتهمين سبق وصدر ضدهم أحكام غيابية بالسجن المشدد مع آخرين حضوريا، وعقب القبض عليهما قام دفاعهما بعمل إعادة إجراءات على الأحكام الغيابة.

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