«دستورية النواب» تواصل مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها اليوم الأثنين، لمناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الوارد من رئيس الجمهورية.انتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس من اقرار 135 مادة من إجمالي مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المقدم من رئيس الجمهورية، والبالغ عددها 292 مادة.ونظمت المواد التي أقرها النواب بالأمس اختصاصات مجلس الشيوخ وتشمل:- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير، وتشتمل على مناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.