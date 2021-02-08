«خطة النواب» تتابع هيكلة وزارتي «الهجرة» و«قطاع الأعمال»

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعتها، لمراجعة حساب ختامي الدولة للعام المالي الماضي 2019-2020، حيث تناقش خلال اجتماعتها اليوم الإثنين، الحسابات الختامىة وزارتى قطاع الأعمال العام والهجرة، بالإضافةوتركز اللجنة خلال مناقشتها على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق أهداف السياسة العامة.كما يتناول الاجتماع أيضًا بحث الحساب الختامي الخاص بصندوق تطوير العشوائيات عن العام المالي ذاته.وكانت اللجنة انتهت خلال اجتماعها أمس من مناقشة حساب ختامي وزارة الإعلام، والذي إنتهت خلاله إلى توصية الحكومة بضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار وزارة من عدمه، حيث رأت اللجنة أن الوزارة لم يكن لها دورا ملموسا منذ استحداثها، فضلًا عن المشاحنات والصراعات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى تضارب الاختصاصات بين الوزارة والهيئات الصحفية والإعلامية.