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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رجل أعمال سودانى يدافع عن تنظيمه ملتقى يروج للتطبيع مع إسرائيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:54 ص
أبو القاسم برطم
أبو القاسم برطم
وكالات
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دافع رجل الأعمال السوداني أبو القاسم برطم عن تنظيمه ملتقى في الخرطوم حول التسامح الديني شارك فيه حاخام عبر الفيديو، بعد تعرضه لانتقادات من جماعة اتهمته بالترويج للتطبيع مع إسرائيل.

ونظم برطم الملتقى، بعد نحو شهر من توقيع السودان «اتفاقات أبراهام» في 6 يناير برعاية الولايات المتحدة، والتي ترمي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس».

وشارك في الفعالية متحدرون من عائلات سودانية يهودية ودبلوماسيون، وعضو مجلس السيادة السوداني رجاء نيقولا.

وقبل افتتاح الملتقى، اعتبرت جماعة «شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد» التابعة لحزب الأمة الإسلامي، في بيان أنه «يأتي في ظل مناخ فيه تجاذب بين دعاة التطبيع مع إسرائيل والرافضين له».

وأضافت أنه: «قصد به وضع أهل السودان أمام الأمر الواقع الداعي إلى التطبيع مع إسرائيل».

لكن «برطم» دافع عن الملتقى، السبت، مؤكدًا أنه مبادرة اجتماعية مستقلة عن السياسة والتطبيع مع إسرائيل.

واعتبر رجل الأعمال أن السودان يسلك طريق الحرية والسلام والعدالة عبر نبذ خطاب الكراهية والعنف والتمييز الديني، لتحقيق الوحدة والتسامح والتعايش.

وكان أبو القاسم برطم نائبًا في البرلمان قبل أن تلغى عضويته عام 2015 بعد دعوته إلى التخلي عن الشريعة الإسلامية وإقامة علاقات مع إسرائيل.

وتظاهر سودانيون في يناير أمام مقار الحكومة في الخرطوم، ونادوا بشعارات ضد إسرائيل وأحرقوا علمها.

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