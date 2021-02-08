سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر اليورو في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الإثنين 8-2-2021 في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه.سعر اليورو اليوم الإثنين 8-2-2021البنك الأهلي المصريوصل سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.بنك مصروجاءت أسعار شراء وبيع اليورو الأوروبي بنك مصر، لتصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.بنك cibوجاء سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر بنك خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليوعن سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف العربي الدولي، جاءت عند مستوى 18.86 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.بنك فيصل الإسلاميوأظهرت أحدث المؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الإسلامي وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليبلغت مستويات سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري 17.97 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.واليورو هو عملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، ويعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.