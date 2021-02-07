محافظ الإسكندرية يكرم طالبا لإتمامه حفظ القرآن الكريم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم، الطالب أسامة سعد شريف عبدالله، الطالب بالمرحلة الإعدادية، الذي أتم حفظ القرآن الكريم والحاصل على مراكز متفوقة علي مدار المراحل الدراسية له، وأهدى له شهادة تقدير وميدالية المحافظة تقديرا وتشجيعا له على مواصلة النجاح والتقدم.وخلال تكريمه؛ أعرب المحافظ عن سعادته باستقبال الطالب في مكتبه، ووجه بضرورة مواصلة هذا النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.وأكد الشريف على ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا، مشيرا إلى أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصرنا.