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محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:50 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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يقدم موقع "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 8-2-2021، فى عدد من محافظات مصر مثل القاهرة والإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في عدد من العواصم العربية، وهي: مكة، والرباط، والمدينة المنورة.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 5:14 ص
وقت الشروق 6:41 ص
موعد آذان الظهر 12:09 ص
موعد آذان العصر 13: 3
موعد آذان المغرب 5:37 م
موعد آذان العشاء 6:55

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10
وقت الشروق 6:38 م
موعد آذان الظهر 12:05 م
موعد آذان العصر 3:09 م
موعد آذان المغرب 5:32 م
موعد آذان العشاء 6:51 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص
وقت الشروق 6:48 ص
موعد آذان الظهر 12:14
موعد آذان العصر 3:17
موعد آذان المغرب 5:39 م
موعد آذان العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الشروق 6:28 ص
وقت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد آذان العصر 3:14
موعد آذان المغرب 5:38 م
موعد آذان العشاء 6:52

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00 ص
وقت صلاة الشروق 6:26 ص
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:28 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م.

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية اليوم الإثنين

كما يرصد "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 8-2-2021، في العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
ميعاد صلاة العشاء 7:27 م

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
توقيت صلاة العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

موعد صلاة الفجر 5:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:58
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:24
موعد صلاة العشاء 6:40 م

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
توقيت صلاة المغرب 5:30 م
مواقيت صلاة العشاء 6:49 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:48 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:40 م
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة في الرياض

موعد صلاة الفجر 5:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م

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