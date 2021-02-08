مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-2-2021
الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:50 ص
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يقدم موقع "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 8-2-2021، فى عدد من محافظات مصر مثل القاهرة والإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في عدد من العواصم العربية، وهي: مكة، والرباط، والمدينة المنورة.
وقت الشروق 6:41 ص
موعد آذان الظهر 12:09 ص
موعد آذان العصر 13: 3
موعد آذان المغرب 5:37 م
موعد آذان العشاء 6:55
وقت الشروق 6:38 م
موعد آذان الظهر 12:05 م
موعد آذان العصر 3:09 م
موعد آذان المغرب 5:32 م
موعد آذان العشاء 6:51 م.
وقت الشروق 6:48 ص
موعد آذان الظهر 12:14
موعد آذان العصر 3:17
موعد آذان المغرب 5:39 م
موعد آذان العشاء 6:59 م
وقت صلاة الشروق 6:28 ص
وقت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد آذان العصر 3:14
موعد آذان المغرب 5:38 م
موعد آذان العشاء 6:52
وقت صلاة الشروق 6:26 ص
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:28 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م.
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنينوقت صلاة الفجر 5:14 ص
وقت الشروق 6:41 ص
موعد آذان الظهر 12:09 ص
موعد آذان العصر 13: 3
موعد آذان المغرب 5:37 م
موعد آذان العشاء 6:55
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:10
وقت الشروق 6:38 م
موعد آذان الظهر 12:05 م
موعد آذان العصر 3:09 م
موعد آذان المغرب 5:32 م
موعد آذان العشاء 6:51 م.
مواعيد الصلاة في الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:19 ص
وقت الشروق 6:48 ص
موعد آذان الظهر 12:14
موعد آذان العصر 3:17
موعد آذان المغرب 5:39 م
موعد آذان العشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة في أسوانوقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الشروق 6:28 ص
وقت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد آذان العصر 3:14
موعد آذان المغرب 5:38 م
موعد آذان العشاء 6:52
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:00 ص
وقت صلاة الشروق 6:26 ص
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:28 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م.
مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية اليوم الإثنينكما يرصد "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 8-2-2021، في العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض.
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
ميعاد صلاة العشاء 7:27 م
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
توقيت صلاة العشاء 7:25 م
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:24
موعد صلاة العشاء 6:40 م
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
توقيت صلاة المغرب 5:30 م
مواقيت صلاة العشاء 6:49 م
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:40 م
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
ميعاد صلاة العشاء 7:27 م
مواقيت الصلاة في المدينة المنورةموعد صلاة الفجر 5:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
توقيت صلاة العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبيموعد صلاة الفجر 5:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 4:58
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:24
موعد صلاة العشاء 6:40 م
مواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
توقيت صلاة المغرب 5:30 م
مواقيت صلاة العشاء 6:49 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 5:48 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:40 م
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة في الرياضموعد صلاة الفجر 5:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م