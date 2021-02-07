الإفتاء تحذف فتوى «زواج المُحلل»

كشف مصدر بدار الإفتاء المصرية، أن فتوى زواج المُحَلِّل، التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم تعتمد بعد، لذا تم حذفها.كانت دار الإفتاء نشرت فتوى وحذفتها بعد دقائق، عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقول إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.