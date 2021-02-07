الباز يناشد وزيرة الثقافة إنقاذ المسرح القومي بدمياط بعد تحوله لمقلب قمامة

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة استغاثة وجهها المثقف الكبير سمير الفيل إلى وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، بعد تحول مسرح دمياط القومي إلى جراج مفتوح ومقلب قمامة.













وناشد الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتدخل لإنقاذ مسرح دمياط القومي.













وتابع الباز أن مسرحية واحدة ضد الإرهاب أفضل من ألف خطبة وألف برنامج يقدمه مذيع لمحاربة الإرهاب.



