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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الصندوق الأسود.. كيف يؤمن جهاز التسجيل المقترح من الحكومة السيارات وملاكها؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:41 م
السيارات
السيارات
إيناس سعيد
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من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واشترط القانون وجود جهاز صالح للتسجيل؛ للحصول على المعلومات على غرار فكرة الصندوق الأسود للطائرات.

والهدف من هذا الجهاز هو تسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب "أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة، أوتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خبراء مصنعي السيارات يوضحون لـ"الدستور" أهمية تركيب هذا الجهاز ومزاياه:

• مصنعي السيارات: له مزايا عديدة ولكن ليس وقته لارتفاع تكلفته

قال خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، إن تركيب هذا الجهاز في السيارات له العديد من المزايا منها توفير الأمن لمعرفة تحركات النقل لوسائل النقل الجماعية ولكنها سيكون ذات تكلفة عالية ويحتاج إلى كثير من الوقت حتى يمكن تطبيق هذه الفكرة.

وأوضح سعد أن تركيب هذا الجهاز في السيارات الملاكي أمر في غاية الصعوبة حيث سترتفع تكلفة السيارات فالسيارة التي تصل تكلفتها إلى 200 ألف جنيه غير السيارة التي تتكلف مليون جنيه، ومن المؤكد أن تركيب هذا الجهاز سيكون تكلفة مادية أعلى.

وتابع: تركيب جهاز مثل هذا في السيارات يجب الرجوع إلى الشركات المصنعة لتركيبه في السيارات التي ستأتي مصر حديثًا، وهو ما يحتاج وقت وتكلفة، مؤكدا أن هذه الفكرة جيدة وستكون لها مزايا عديدة ولكنه ليس الوقت المناسب لتطبيقها.

واستكمل أن العميل يسعى لتوفير السيارات بالسعر الذي يتمناه ويكون في متناوله وكذلك تحاول الدولة تخفيض التكلفة عليه والدليل على ذلك مشروع إحلال السيارات المتهالكة القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي لتخفيض التكلفة التي تتحملها الدولة والعميل، لذا ليس هناك حاجة لارتفاع التكلفة بالشكل الذي لن يستطيع العميل تحمله.

وأضاف سعد أن مزايا هذا الجهاز في سرعة اكتشاف الجهات المسؤولة للحوادث والتصادمات والذي يوضح من المخطئ من غير المخطئ وأسباب حدوث الحوادث دون الاعتماد على العنصر البشري "لو السائق كان متعاطي شيء ميقدرش يخبي"، وتاريخ الحادثة ومزايا أخرى كثيرة.


• شعبة السيارات: أمن للسيارة وركابها

وقال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن هناك فرق بين السيارات الملاكي الخاصة بالمواطنين وبين الأتوبيسات ذات المنفعة العامة مثل أتوبيسات النقل العام وأتوبيسات المحافظات والرحلات، لذا تركيب هذا الجهاز في هذه الأتوبيسات أمر في غاية الأهمية عند إقراره وتطبيقه.

وأوضح عبد العاطي أن تركيب هذا الجهاز سيوفر الأمان ويعطي خلفية عن خط سير السيارات وبالأخص التي تنتقل بين المحافظات أو تأتي من خارج مصر إلى داخل مصر، بحيث تكون الجهات المسؤولة على دراية كاملة بالوضع الأمن لهذه السيارات في حالة الحوادث إذا حدثت أو حدوث أي أزمة يمكن أن تتسبب في تعطل حركة السير، لذا هذا الجهاز غاية في الأهمية.

وتابع: هناك الكثير من السيارات أو الاتوبيسات تأتي من عدة جهات ولا يكون معلوم عن طبيعتها ومن أين أتت ولا ما الذي تحمله داخله، لكن مع تطبيق هذا الجهاز وكذلك دراية قوات الأمن يكون معلوم عن خط سير هذه السيارة التي يكون معلوم اتجاهها من النقطة المحددة وتنتهي عند النقطة المحددة الأخرى.

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