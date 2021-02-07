خدمات الدفع الإلكتروني.. البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية
الأحد 07/فبراير/2021 - 03:17 م
أسماء منصورطباعة
يبحث العديد من المواطنين عن خدمات الدفع الإلكترونيه، البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية حيث تعد البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من أهم الخدمات التي توفرها مصلحة الضرائب المصرية للمواطنين.
ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء إتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية منعا لإنتشار الفيروس تم التركيز على الخدمات التي تقدمها هذه البوابة بالإضافة لأنها تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وفي وقت صغير.
وتستعرض "الدستور" في السطور التالية طريقة التسجيل عبر البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية للتمكن من الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني.
_وبعدهت يتم إستخدام إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل عملا
_يتم تصفح جميع الضرائب التي تخصم من خلال هذا الموقع
_ثم يطلع المواطن علي المواعيد الخاصة بسداد هذه الضرائب
ويمكن الدفع الإلكتروني من خلال الطرق التالية:
_بطاقات الإئتمان
_فوري
_خدمة cps
_او عبر التعاقد مع أحد البنوك مثل البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي وغيرها من البنوك
ووفقا للتصريحات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية فإنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة منذ يناير الحالي
ونوه الوزير إلي تقديم الإقرارت إلكترونيًا بدون وسطاء، بالإضافة لضرورة الحفاظ علي سرية البيانات، وطلب الدعم من الفرق الإلكترونية.
يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بعمليات تطوير مختلفة للخدمات التي تتيحها للمواطنين، مستغلة الإمكانيات الحديثة والمتطورة مثل خاصية التخزين السحابي لتسجيل البيانات الخاصة بالعميل بالإضافة لكافة الممولين كما تخضع نظم الدفع الإلكتروني للتجديد لتوازي الأنظمة العالمية المتطورة.
ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء إتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية منعا لإنتشار الفيروس تم التركيز على الخدمات التي تقدمها هذه البوابة بالإضافة لأنها تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وفي وقت صغير.
وتستعرض "الدستور" في السطور التالية طريقة التسجيل عبر البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية للتمكن من الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني.
البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية_يتم الدخول إلي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية عبر الرابط التالي
_وبعدهت يتم إستخدام إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل عملا
_يتم تصفح جميع الضرائب التي تخصم من خلال هذا الموقع
_ثم يطلع المواطن علي المواعيد الخاصة بسداد هذه الضرائب
ويمكن الدفع الإلكتروني من خلال الطرق التالية:
_بطاقات الإئتمان
_فوري
_خدمة cps
_او عبر التعاقد مع أحد البنوك مثل البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي وغيرها من البنوك
ووفقا للتصريحات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية فإنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة منذ يناير الحالي
العمل على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والضريبيةوفي وقت سابق، صرح وزير المالية لوسائل إعلام بأنه يتم العمل علي تعزيز معرفة الوعي الضريبي لدي المواطنين المصريين من خلال الآليات الإلكترونية والقيام بميكنة شاملة لمنظومة الإدارة الضريبية.
ونوه الوزير إلي تقديم الإقرارت إلكترونيًا بدون وسطاء، بالإضافة لضرورة الحفاظ علي سرية البيانات، وطلب الدعم من الفرق الإلكترونية.
يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بعمليات تطوير مختلفة للخدمات التي تتيحها للمواطنين، مستغلة الإمكانيات الحديثة والمتطورة مثل خاصية التخزين السحابي لتسجيل البيانات الخاصة بالعميل بالإضافة لكافة الممولين كما تخضع نظم الدفع الإلكتروني للتجديد لتوازي الأنظمة العالمية المتطورة.