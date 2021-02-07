خدمات الدفع الإلكتروني.. البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية

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العمل على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والضريبية



ونوه الوزير إلي تقديم الإقرارت إلكترونيًا بدون وسطاء، بالإضافة لضرورة الحفاظ علي سرية البيانات، وطلب الدعم من الفرق الإلكترونية.



يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بعمليات تطوير مختلفة للخدمات التي تتيحها للمواطنين، مستغلة الإمكانيات الحديثة والمتطورة مثل خاصية التخزين السحابي لتسجيل البيانات الخاصة بالعميل بالإضافة لكافة الممولين كما تخضع نظم الدفع الإلكتروني للتجديد لتوازي الأنظمة العالمية المتطورة.





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_ثم يطلع المواطن علي المواعيد الخاصة بسداد هذه الضرائبويمكن الدفع الإلكتروني من خلال الطرق التالية:_بطاقات الإئتمان_فوري_خدمة cps_او عبر التعاقد مع أحد البنوك مثل البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي وغيرها من البنوكووفقا للتصريحات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية فإنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة منذ يناير الحاليوفي وقت سابق، صرح وزير المالية لوسائل إعلام بأنه يتم العمل علي تعزيز معرفة الوعي الضريبي لدي المواطنين المصريين من خلال الآليات الإلكترونية والقيام بميكنة شاملة لمنظومة الإدارة الضريبية.