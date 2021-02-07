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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:11 م
صرف معاش نقابة المعلمين
صرف معاش نقابة المعلمين
الدستور
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شهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات كثيره عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021، من قبل العاملين في هيئة التدريس والمعلمين، وذلك بعد أن تأخر ميعاد صرف معاشات نقابة المعلمين عن المعتاد وتم إرجاع هذا إلى وجود عجز في الميزانية بالموارد المالية بنقابة المعلمين.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الأحد 7 - 2 - 2021، موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021، وأضاف نقيب المعلمين انه يجب أن يكون الورثة قد استوفوا جميع الأوراق المطلوبة لصرف المعاش لدفعة يناير 2021، بعد تأخر ميعاد صرف المعاشات عن المعتاد وتم إرجاع هذا إلى وجود عجز في الميزانية بالموارد المالية بنقابة المعلمين، وهو ما أدى إلى القيام بخصم 4.5 جنيه من رواتب المعلمين لصالح النقابة كمساهمة لسداد العجز الموجود بها.

عدد مستحقي صرف معاش نقابة المعلمين

ويتم صرف يتم صرف معاشات نقابة المعلمين في الفترة الحالية، ليصل عدد الورثة نحو ما يقرب إلى 198 ألف و710 مواطن وعليه أن يكون قيمة المبلغ الحاصلين عليه هو 39 مليون و471 ألف و800 جنيه، فبالتالي يصل إجمالي المبلغ المدفوع للورثة مضاف إليه معاش المعلمين المتقاعدين سنويًا، حيث تقوم نقابة المعلمين بصرف حوالي ما يقرب إلى 89 مليون و950 ألف و658 جنيه للمعلمين.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021

كما يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس نحو 259 ألفًا و973، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة 198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، 741 ألفًا و800 جنيه، حيث يتم صرف المعاشات للعاملين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويًا.

ونظرا لوجود فيروس كورونا المستجد كوفيد19- في مصر وانتشارة بين الوتيره السريعه والمتوسطة فتعمل الدولة علي ذلك لتذليل كافه العقبات امام المواطنين ومنها اصحاب المعاشات والمرتبات لعدم التكدث في المؤسسات بكافه اشكلها وبمختلف تخصصتها ليكون الصرف طريق ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.

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