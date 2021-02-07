«الإسكندرية للأدوية» تخفض مستهدفات الموازنة التقديرية للعام الجاري

قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، خفض مستهدفات الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2020- 2021.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة وافق على خفض المستهدفات البيعية بموازنة العام المالي الجاري من 1.33 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، كما خفضت الشركة مستهدف صافي الربح خلال العام المالي الجاري إلى 170 مليون جنيه، مقابل 196.5 مليون جنيه.وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، صدقت في أبريل الماضي على الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021)، بأرباحًا مستهدفة 196.5 مليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 147 مليون جنيه في العام المالي الماضي، وأوصت العمومية الإدارة بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.