نائب بالشيوخ: تصريحات السيسي كاشفة وتجيب على جميع تساؤلات المصريين

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" جاءت كاشفة ومجيبة على الكثير من التساؤلات التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الحالية.وأضاف الجندي، في بيان اليوم، أن حديث الرئيس شمل الوضع الداخلي فيما يتعلق بالبناء العشوائي ومنظومة الكباري والطرق الجديدة، والكثافة السكانية، وعلى الصعيد الخارجي الأوضاع في ليبيا وتطورات أزمة سد النهضة.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ضعف تواجد وحضور الدولة خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ 2010 وحتى 2013 نتج عنه حالة من السيولة التي أدت إلى ظهور العشوائيات والبناء المخالف، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل التخلص من هذه المشكلة التي تجاوزت نسبة 50% من إجمالي السكان في مصر.وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن حديث الرئيس عن لقاحات فيروس كورونا رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة قادرة على التعامل مع الأزمة بكفاءة وشفافية وأنها تضع في أولوياتها صحة وسلامة المواطنين وبشكل خاص الأطقم الطبية خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة.وشدد على أن الكباري والمحاور الجديدة التي تنفذها الحكومة في الوقت الراهن هي مشروعات ضرورية من أجل حل أزمة الاختناقات المرورية المختلفة وتسهيل انتقال المواطنين والبضائع فضلا عن أن منظومة النقل المتطورة من أبرز ركائز أي تنمية حقيقية منشودة.وقال عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عن أزمة سد النهضة يجدد التأكيد على إلتزام مصر بالمسار التفاوضي حتى اللحظة الأخيرة حرصا على مصالح مصر المائية وفي نفس الوقت الحفاظ على علاقة مصر بدول الجوار في القارة الأفريقية.