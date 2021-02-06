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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أهلا بيك».. محمد محسن يحتفل بعيد الحب مع هبة مجدي

السبت 06/فبراير/2021 - 11:19 م
محمد محسن وهبة مجدي
محمد محسن وهبة مجدي
حسن أمين
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يحتفل المطرب الشاب محمد محسن بعيد الحب بطريقة مميزة هذا العام عبر إطلاق أجدد أعماله الغنائية المصورة "أهلًا بيك"، بمشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي.

عمل جديد انشغل محسن في تصويره الشهر الماضي في لبنان يجمعه لأول مرة مع لايف ستايلز ستوديوز والمخرجة بتول عرفة ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور الموديل، والمقرر ظهوره للنور رسميًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب منتصف فبراير الجاري.

وتعد أغنية "أهلًا بيك" أولى بشائر مشروع محسن الغنائي الجديد، الذي ينوي طرح أغانيه فرادى خلال هذا العام، ويتغنى عبر العمل الجديد بكلمات الشاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان"، التي نالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري، واعتبرت واحدة من أشهر أغنيات محمد محسن.

وتعقب الأغنية الجديدة أصداء ردود الفعل الإيجابية الموسعة التي لاحقت آخر أعمال محسن "اسلمي يا مصر"، والتي أعاد خلالها تقديم النشيد الوطني المصري القديم على طريقته الخاصة عبر فيديو كليب مصور.

محمد محسن مطرب وملحن وممثل، في حصيلة مشواره الغنائي ألبومين من أغانيه الخاصة، أولاهما "اللف في شوارعك" ومن بعده ألبوم "حبايب زمان"، ومن أشهر أغنياته "من زمان جدًا" و"حضنك حياة" و"تجربة الوحدة"، ووضع بصمته في عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال، من بينها مسلسل "زي الورد"، ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.

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