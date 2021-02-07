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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على درجة الحرارة فى المحافظات اليوم 7- 2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:02 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 7 - 2 - 2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ.

تشهد الحالة الجوية في مصر اليوم وبداية من فجر اليوم الاحد، بمدن (القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، شمال الصعيد) طقسًا مائلًا للدفء، دافئًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد).

كما تشهد ليلًا برودة شديدة في (القاهرة والوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد)، بارد على ( السواحل الشمالية وجنوب سيناء،).

حالة الشبورة المائية اليوم الاحد

تكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).

حالة الرياح اليوم الاحد

1 - تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
2 - كما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الاحد فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى
(القاهرة 21 12 - الإسكندرية 21 14 - وادى النطرون 22 13 - طنطا 21 12 - شبين الكوم 21 12 - دمنهور 21 12 - بلطيم 22 12 - مطروح 20 13 - السلوم 21 10 - سيوة 22 07 - بورسعيد 20 14 - دمياط 20 14 - الزقازيق 21 13).

الطقس اليوم
(المنصورة 21 12 - الإسماعيلية 21 12 - السويس 21 13 - العريش 20 13 - رفح 19 13 - رأس سدر 22 13 - نخل 20 08 - نويبع 22 16 - طابا 20 15 - كاترين 16 06 - الطور 23 17 - شرم الشيخ 23 16 - الغردقة 23 15).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 22 15 - الفيوم 21 10 - بنى سويف 22 10 - المنيا 24 08 - أسيوط 23 08 - سوهاج 22 09 - قنا 24 11 - الأقصر 25 12 - أسوان 25 12 - إدفو 25 10 - أبوسمبل 25 10 - الوادى الجديد 25 09 - شلاتين 26 19 - أبورماد 24 18 - حلايب 25 19 - رأس حدربة 25 19).

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