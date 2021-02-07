تعرف على درجة الحرارة فى المحافظات اليوم 7- 2-2021

حالة الشبورة المائية اليوم الاحد

حالة الرياح اليوم الاحد

درجات الحرارة اليوم الاحد فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس في محافظات مصر

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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 7 - 2 - 2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ.تشهد الحالة الجوية في مصر اليوم وبداية من فجر اليوم الاحد، بمدن (القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، شمال الصعيد) طقسًا مائلًا للدفء، دافئًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد).كما تشهد ليلًا برودة شديدة في (القاهرة والوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد)، بارد على ( السواحل الشمالية وجنوب سيناء،).تكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).1 - تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.2 - كما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.العظمى الصغرى(القاهرة 21 12 - الإسكندرية 21 14 - وادى النطرون 22 13 - طنطا 21 12 - شبين الكوم 21 12 - دمنهور 21 12 - بلطيم 22 12 - مطروح 20 13 - السلوم 21 10 - سيوة 22 07 - بورسعيد 20 14 - دمياط 20 14 - الزقازيق 21 13).الطقس اليوم(المنصورة 21 12 - الإسماعيلية 21 12 - السويس 21 13 - العريش 20 13 - رفح 19 13 - رأس سدر 22 13 - نخل 20 08 - نويبع 22 16 - طابا 20 15 - كاترين 16 06 - الطور 23 17 - شرم الشيخ 23 16 - الغردقة 23 15).(مرسى علم 22 15 - الفيوم 21 10 - بنى سويف 22 10 - المنيا 24 08 - أسيوط 23 08 - سوهاج 22 09 - قنا 24 11 - الأقصر 25 12 - أسوان 25 12 - إدفو 25 10 - أبوسمبل 25 10 - الوادى الجديد 25 09 - شلاتين 26 19 - أبورماد 24 18 - حلايب 25 19 - رأس حدربة 25 19).