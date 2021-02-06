عبد الله اللافي: سيادة ليبيا واستقرارها مهمة المجلس الرئاسي الجديد

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي الجديد عبدالله اللافي، اليوم السبت، إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة سيكون مشروعه الأول ومصدر اهتمامه وانشغاله الحقيقيين.وأوضح اللافي، في تصريح عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه سيكون مهتما بالشباب والمرأة والأسرة الليبية والتي ستكون محاور عمل رئيسية، مشيرا إلى أن ليبيا ستبنى بالجميع، وليس فيها خاسر بل شريك حقيقي للعمل لبناء السلام.وشدد اللافي على أن سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها أسمى أهدافهم التي سيسعى لتحقيقها.يذكر أن أعضاء الحوار السياسي الليبي اتفقوا في جنيف على اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات نهاية العام الجار.