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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قبل رسامتهم.. تعرف على الأساقفة الجدد بالكنيسة الأرثوذكسية

السبت 06/فبراير/2021 - 05:40 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لرسامة وتجليس أساقفة جدد يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت مصادر كنسية مطلعة، عن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقر على رسامة الراهب زوسيما المحرقي أسقفا على نيوجيرسي، ورسامة الراهب تيمون السريانى أسقفا للبنان.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يسيم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أسقفا لدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ ومن أبرز الأسماء المرشحة الراهب كيرلس الأنبا بيشوي والراهب أخنوخ الأنبا بيشوى.

وتابعت المصادر الكنسية أنه من المقرر أن يسيم البابا تواضروس الثاني الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبوقرقاص، والراهب سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل، بالإضافة إلى تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا.

وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، الذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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