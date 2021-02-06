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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحاول العودة للأضواء من خلال «غاب»

السبت 06/فبراير/2021 - 03:52 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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مرة أخرى عقب غياب مؤقت عن الأضواء، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور على حسابه في موقع "غاب"، بعد أن تم حظره من على مواقع التواصل الأبرز عالميا، وفي مقدمتها فيسبوك وتويتر على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس.

ونشر ترامب بيانا على الموقع البديل "غاب" مساء الخميس الماضي، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

كما نشرت الصفحة، التي جمعت أكثر من مليون متابع للرئيس السابق، التحديث الأول منذ أسابيع.

وجاء على الحساب بيان من مكتب ترامب لعضو الكونجرس الديمقراطي جيمي راسكين وقعه محاموه، قالوا خلاله: "رسالتك تؤكد فقط ما هو معروف للجميع لا يمكنك إثبات مزاعمك ضد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وهو الان مواطن عادي".

وسجل المنشور أكثر من 45 ألف إعجاب و11 ألف إعادة نشر.

وتعرض ترامب لإغلاق حساباته على مواقع التواصل، منها تويتر وفيسبوك ويوتيوب، بعد أن رفض الاعتراف بخسارته انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

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