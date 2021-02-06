رئيس شركة مصر العليا يكلف العطار برئاسة قطاع كهرباء الأقصر

أصدر المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتكليف المهندس علاء العطار مدير عام تشغيل قطاع الأقصر بالإشراف على رئاسة القطاع.وكان رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، كشف عن البدء في أعمال إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال، جهد 11 ك. ف بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه.وقال ابو وردة في تصريح خاص ل الدستور إن الموزع يتكون من 24 خلية بينها 8 خلايا دخول و16 خلية خروج، ويتم تغذية الموزع من مصدري تغذية وهي محطتي محولات شرق أسوان ومحطة محولات السيل، ويتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات كهرباء أطلس والطابية، وذلك من أجل تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.وأشار أن الموزع تم تجديده بالموارد الذاتية للشركة أضاف ويوفر تغذية بديلة وتخفيف الأحمال على المغذيات القائمة وهي السنترال كتراكت 1 ومستشفى مبارك ومرشح جبل تقوق وايزيس 1 وجزيرة الغرب، وكتراكت 2 والمتحف النوبي وجزيره الغرب والمرشح الجديد ودار الشباب والمحكمه ورافع مياه فريال وجزيرة ايزيس والإذاعة والمرشح القديم والتلفزيون.