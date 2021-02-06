رئيس «طاقة النواب»: مصر تتألق عالميا بعد إنجاز «مصنع دمياط للإسالة»

أكد النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن استعادة مصر للعودة بـ"قوة" إلى سوق الغاز المسال العالمي كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسبما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية، بأنه دليل قاطع على نجاح مصر بعد الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع البترول والغاز المصري.وأشاد صالح، في بيان اليوم، بما جاء من قضايا مهمة في حوار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع "جلف إنتليجنس"، خاصة تأكيد الوزير من المتوقع إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة بنهاية فبراير المقبل بعد توقف دام 8 سنوات، بعد توصل شركة إيني وناتورجي والحكومة المصرية لاتفاق مطلع ديسمبر الماضى وأن مصنع دمياط للاسالة سوف ينتج نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال فى العام لتصل قدرة مصر الإجمالية الى 12.5 مليون طن.وبموجب الاتفاق الجديد تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10% واستحوذت مصر فى الفترة السابقة على نحو 1 % من صادرات الغاز المسال فى العالم، فيما يتوقع أن تتبوأ مكانة متقدمة بين أكبر 10 مصدرين للغاز المسال بعد إعادة تشغيل المصنع.