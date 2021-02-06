أبرز أثرياء مصراتة.. من هو عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة ليبيا الجديد؟
السبت 06/فبراير/2021 - 11:32 ص
مروة عنبرطباعة
فاز المرشح عبد الحميد الدبيبة برئاسة الوزراء الليبية الانتقالية، ليصبح بذلك رئيس الحكومة الخامس منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
فمن هو عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبى الجديد؟.
-مواليد مدينة مصراته يبلغ من العمر 62 عاما.
- رجل أعمال وسياسي ليبي، من أبرز أثرياء مدينة مصراتة.
-حاصل على شهادة مهندس من جامعة تورنتو الكندية.
- يتزعم حاليا تيار ليبيا المستقبل الذي ينشط سياسيا، وشارك باسمه في ملتقى الحوار الليبي.
- واجه اتهامات بدفع رشاوى لشراء أصوات من خلال ابن عمه عضو الحوار علي الدبيبة، للظفر بمنصب رئيس الحكومة.
-كان له علاقات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافى.
- يتمتع بالكثير من العلاقات، يدير العديد من الشركات الكبرى، من بينها الشركة الليبية للاستثمار والتنمي.
- قام بالإشراف على عدد من أعمال البنية التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط أنابيب المياه.
فمن هو عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبى الجديد؟.
-مواليد مدينة مصراته يبلغ من العمر 62 عاما.
- رجل أعمال وسياسي ليبي، من أبرز أثرياء مدينة مصراتة.
-حاصل على شهادة مهندس من جامعة تورنتو الكندية.
- يتزعم حاليا تيار ليبيا المستقبل الذي ينشط سياسيا، وشارك باسمه في ملتقى الحوار الليبي.
- واجه اتهامات بدفع رشاوى لشراء أصوات من خلال ابن عمه عضو الحوار علي الدبيبة، للظفر بمنصب رئيس الحكومة.
-كان له علاقات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافى.
- يتمتع بالكثير من العلاقات، يدير العديد من الشركات الكبرى، من بينها الشركة الليبية للاستثمار والتنمي.
- قام بالإشراف على عدد من أعمال البنية التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط أنابيب المياه.