من هو محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى؟

فاز محمد المنفي، أمس الجمعة، بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، بجانب فوز عبدالحميد محمد دبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى اختيار موسى الكوني وعبدالله حسين اللافى، عضوين بالمجلس الرئاسي.فمن هو محمد المنفى التى فازت قائمته بـ39 صوتًا خلال التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف؟.- هو محمد يونس بشير المنفي مواليد مدينة طبرق.- ينتمى إلى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار.- حصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق.- عمل ضمن القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانًا بمبادئ ثورة الفاتح.- ترشح المنفى فى انتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.- عين فى يوليو من عام 2018 سفيرًا لليبيا في اليونان.