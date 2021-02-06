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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. استئناف محاكمة 17 متهمًا بخطف رجل أعمال بالإسماعيلية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:17 ص
محكمة
محكمة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، محاكمة 17 متهما بخطف رجل أعمال من إحدى المقاهى الشعبية بالإسماعيلية والمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، مفاده قيام مجموعة مسلحة تضم 6 أشخاص يستقلون سيارتين بخطف رجل الأعمال والمقاول "أشرف.ا " 38 عاما، صاحب شركة مقاولات من مقهى شعبي بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وقرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم العميد رئيس مباحث الإسماعيلية ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 17 شخصا لهم معلومات بينهم أمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما توصلت التحريات إلى قيامهم باحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية، أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف وبحوزتهم (4 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة"- 208 طلقة مختلفة الأعيرة - 10 خزن آلية - 4 خزن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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