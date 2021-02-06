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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهيئات والعشوائيات.. أبرز الحسابات الختامية أمام «خطة النواب» هذا الأسبوع

السبت 06/فبراير/2021 - 09:47 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
منى هيبه
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تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعتها الأسبوع الجارى، لمراجعة حساب ختامي الدولة للعام المالي الماضي 20192020، وأبرزها ملف العشوائيات والهيئات الاقتصادية العامة.

تستهل اللجنة اجتماعتها غدًا الأحد بمناقشة ختامى وزارت الإعلام والبيئة والطيران المدنى، مع التركيز على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات، وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق أهداف السياسة العامة.

وتستكمل اللجنة اجتماعتها الإثنين، بمناقشة حساب ختامى وزارتى قطاع الأعمال العام والهجرة، بالإضافة إلى حساب ختامي صندوق تطوير العشوائيات، وتركيز خلاله على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق أهداف السياسة العامة.

فيما تتابع اللجنة الثلاثاء مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2018 فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020.

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