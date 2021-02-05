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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. استئناف محاكمة 17 متهمًا بخطف رجل أعمال بالإسماعيلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:33 م
محكمة
محكمة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة 17 متهما بخطف رجل أعمال من أحد المقاهى الشعبية بالإسماعيلية والمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، غدًا السبت.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، مفاده قيام مجموعة مسلحة تضم 6 أشخاص يستقلون سيارتين بخطف رجل الأعمال والمقاول "أشرف.ا" 38 عاما، صاحب شركة مقاولات من مقهى شعبي بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وقرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم العميد رئيس مباحث الإسماعيلية ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 17 شخصا لهم معلومات بينهم أمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما توصلت التحريات إلى قيامهم باحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية، أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف وبحوزتهم (4 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة"- 208 طلقات مختلفة الأعيرة - 10 خزن آلية - 4 خزن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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