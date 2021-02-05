رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق التصويت الأخير لاختيار قادة السلطة الليبية المؤقتة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:58 م
ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي
عبير سليم
طباعة
دخل ملتقى الحوار السياسي الليبي، الآن، مرحلة التصويت الثانية على القائمة الثالثة والرابعة، الحاصلتان على أعلى نسبة أصوات بالجولة الأولى، والمتنافستين على تولي مناصب السلطة التنفيذية الموحدة التي ستقود الفترة التمهيدية الممتدة حتى اجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وتتكون كل قائمة من "رئيس مجلس رئاسي ونائبين ورئيس وزراء".

وجاءت نتائج التصويت الجولة على المناصب التنفيذية بالجولة الأولى التي، تمت بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد لأول مرة، صباح اليوم وبثت على الهواء مباشرة تطبيقا لمبدأ الشفافية، تصدر القائمة الرابعة التي تضم كل من عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئيسا للوزراء بحصولها على 25 صوتا من إجمالي أصوات لجنة الحوار السياسي التي تتكون من 75 عضوا، فيما جاءت القائمة الثالثة التي تضم كل من محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في المرتبة الثانية بعدد أصوات 20.

وحصلت القائمة الأولى التي تضم المرشح محمد البرغثي رئيسًا للمجلس الرئاسي ومحمد خالد الغويل رئيسًا للحكومة على 13 صوتا، في حين تحصلت القائمة الثانية التي تشمل محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد أدبيبة رئيسًا للحكومة على 15 صوت.

وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، من داخل قاعة التصويت في جنيف، دخول الملتقى لجولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية، وذلك عقب عدم تحصل أي لائحة ليبية على نسبة الأصوات المطلوبة 60 في المئة، حيث ستتم إعادة جولة التصويت بين مرشحي القائمة الثالثة والرابعة، ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 % + 1 من الأصوات الصحيحة.

وقبيل عملية التصويت أكدت ويليامز في كلمتها الافتتاحية، إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء، إضافة إلى تعهد المرشحين للحكومة الجديدة، بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.

ووفقا لآلية الاختيار التي كان قد تم الاتفاق عليها في 19 يناير الماضي، فقد حصلت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، ولرئاسة الحكومة، على التزكيات الـ 17 المطلوبة، والقائمة التي ستحصل على نسبة 60 في المئة فهى الفائزة بقيادة السلطة التنفيذية، وإن لم يتمكن أي من القوائم الثلاث التي ستقدم من الحصول على هذه النسبة ستتنافس أعلى قائمتين حصلتا على أصوات وتفوز من تحصل على 50% + واحد.

وجاء التصويت على نظام القوائم بعدما فشل جميع المرشحون لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في الجولة الأولى بنظام الفردي الحصول على نسبة 70 في المئة الضرورية للفوز بالمنصب، وبالتالى تم الانتقال إلى نظام القوائم التي رشحتها المناطق المختلفة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة يتبعها شبورة ودفء.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم