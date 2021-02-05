ضبط 20 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، في ضبط 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا داخل مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بالقاهرة.كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة- 5 أمبولات "دوائى" والمستخدم فى علاج فيروس "كورونا" سعر الأمبول الواحد 6500 جنيه، وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.