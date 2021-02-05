مستشار وزيرة الثقافة ينعى الفنان عزت العلايلي

نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما، بخالص الحزن والأسي النجم الكبير عزت العلايلي، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.و ذكر مستشار وزيرة الثقافة أن الراحل لم يكن بالنسبة له نجما سينمائيا فقط بل كان علي المستوي الشخصي أحد المقربين، فكان يعتبره بمثابة الأب الروحي الذي قدم له كل الدعم طوال مشواره وكان دائما صاحب النصيحة المثمرة، مضيفا أن النجم الراحل يعد واحدا من أهم صناع السينما المصرية، وأن أعماله ستظل خالده بيننا، فقد قدم أفلاما صنفت ضمن أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية.وتقدم "عبد الجليل" بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيا، من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.