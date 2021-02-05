بتخفيضات تصل إلى 50%.. بدء الأوكازيون الشتوي الأحد

يبدأ الأوكازيون الشتوي، الأحد المقبل، بتخفيضات تصل إلى 50 % في بعض المنتجات، بحسب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية.وجاء قرار وزارة التموين رقم 16 لسنة 2021، ببدء فترة التصفية الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام 2021 لمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعين.وأعلنت الغرف التجارية، عن استعدادها الكامل للمشاركة في الأوكازيون الشتوي وكذلك معظم الشع والمحلات التجارية على رأسها محلات الملابس.