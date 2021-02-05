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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:21 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
محمد مجدي
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خضع الإعلامي وائل الإبراشي موخرا، إلى المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا بعد إصابته قبل أكثر من شهر بهذا الفيروس.

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشي


وظهرت نتيجه المسحة الخامسة وقتها سلبية، حيث تعافى وائل الإبراشي من الفيروس بشكل كبير للغاية، لينتظر مغادرة المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يواصل مراحل ما بعد الشفاء في منزله.

وكشف مصدر للدستور، أنه على الرغم من سلبية المسحة الخامسة، إلا أن الإبراشي يعاني من بعض الالتهابات البسيطة في منطقه الرئة وهو ما يؤثر على التنفس.

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وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي الإبراشي، على موقع «فيس بوك»، طمأنت الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية، ووضعه في غرفة العناية المركزة، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.

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