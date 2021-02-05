مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان على حميدة



وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي الإبراشي، على موقع «فيس بوك»، طمأنت الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية، ووضعه في غرفة العناية المركزة، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.