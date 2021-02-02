بأمر الأطباء.. خروج علي حميدة من المستشفى وسفره لمرسى مطروح

أمر أطباء معهد ناصر، منذ قليل، بخروج الفنان علي حميدة من غرفته بالمستشفى.وكشف مصدر مقرب من "حميدة" عن أنه في الطريق هذه اللحظات للمكوث في منزله بمرسى مطروح، لافتا إلى أنه لن يذهب لأي مستشفى بل سيلازم فراش منزله.وأكد المصدر أن "حميدة" في حالة إعياء شديدة، وهو ما جعل فكرة خروجه من المستشفى أمرا غير مفهوم، خاصة أنه عانى وجعا شديدا في الرئة والكبد خلال الأيام القليلة الماضية.الجدير بالذكر، أن "حميدة" يعاني من ورم خبيث في الكبد، وهو ما أثر على رئتيه، ويعاني من الألم الشديد في أغلب مناطق جسده، وقد قام بعمل مسحة ذرية خلال الأيام القليلة الماضية.