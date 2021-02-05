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شروط صرف 100 جنيه شهريا للأمهات الحوامل والمرضعات على بطاقات التموين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:08 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
شيماء حسين
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يبحث كثيرون على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة شروط صرف 100 جنيه شهرياً للأمهات الحوامل والمرضعات على بطاقات التموين الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لصغار الأمهات ضمن برنامج الأغذية العالمي، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير الشروط وكافة المعلومات اللازمة عن برنامج الـ1000 يوم الأولى من عمر الطفل.

شروط صرف 100 جنيه شهرياً للأمهات الحوامل والمرضعات على بطاقات التموين


وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروط لحصول صغار الأمهات على منحة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل والمقدرة ب 100 شهريا وهي :-

المتابعة الطبية الشهرية للمرأة الحامل من خلال الوحدات الصحية المنتشرة بكافة المدن والقري بمختلف محافظات الجمهورية

حصول الطفل المولود على كافة التطعيمات اللازمة له والمكتوبة على ظهر شهادة الميلاد

متابعة نصائح برنامج رعاية الصحة الانجابية للنساء وفقا لبرنامج منظمة الصحة العالمية 

ألا يزيد عدد الاستفادة للأم الحامل عن طفلين كحد أقصى 


كيفية صرف 100 جنيه شهريا للأمهات على البطاقة التموينية


تقدم المرأة الحامل طلب إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للمنطقة التي تسكن فيها مرفق به كافة المستندات المطلوبة للتقديم من صورة بطاقة الرقم القومي و تقارير المتابعة الصحية للحمل الشهري وشهادة ميلاد الأطفال السابقين إن وجد و تقارير الحصول على تطعيمات وزارة الصحة والسكان حيث يتم فحص الحالة وبعدها يتم إضافة نقاط إضافة على السلع الغذائية المدعمة من الدولة على البطاقة التموينية لصغار الأمهات وذلك ضمن برنامج 1000 يوم الأولى في حياة الطفل للأسر الأكثر فقرا في العالم والممول من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

أعداد الأمهات المستفيدات من برنامج 1000 يوما خلال عامي 2019 _ 2020 


وفقا لتصريحات وزارة التضامن الاجتماعي أنه بلغ أعداد الأمهات المستفيدات من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2019 _ 2021 أكثر من  41 ألف أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجا بقيمة إجمالية بلغت 56.68 مليون جنيه وذلك عقب التأكد من إنطباق شروط صرف 100 جنيه شهرياً للأمهات الحوامل والمرضعات على بطاقات التموين التي وضعتها الوزارة لهذا البرنامج من قبل. 

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