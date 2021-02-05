بالأسماء.. الكشف عن القوائم النهائية المرشحة للسلطة بليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية، مساء الخميس، عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف اليوم الجمعة.ووفقا لما نقلته صحيفة "الساعة 24" وقناتي "ليبيا 24" و"218"، فإن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها بشكل نهائي وتسليمها إلى البعثة الأممية في ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، والتي جاءت كالتالي:القائمة الانتخابية الأولىمحمد البرغثي رئيسًا للمجلس الرئاسيعلي أبو الحجب عضوًا بالمجلس الرئاسيإدريس القايد عضوًا بالمجلسمحمد خالد الغويل رئيسًا للحكومةالقائمة الانتخابية الثانيةمحمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسيعبدالله اللافي عضوًا بالمجلس الرئاسيموسى الكوني عضوًا بالمجلسعبدالحميد أدبيبة رئيسًا للحكومةالقائمة الانتخابية الثالثةالشريف الوافي رئيسًا للمجلس الرئاسيعبدالرحمن البلعزي عضوًا بالمحلس الرئاسيعمر أبو شريدة عضوًا بالمجلسمحمد المنتصر رئيسًا للحكومةالقائمة الانتخابية الرابعةعقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسيأسامة الجويلي عضوًا المجلس الرئاسيعبدالمجيد سيف النصر عضوًا بالمجلس الرئاسيفتحي باشاغا رئيسًا للحكومةووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية في وقت سابق، فإن التصويت الذي سيجرى غدا على القوائم، تفوز فيه القائمة التي تحصل على 60 بالمئة.وفي حال تعثر ذلك، يتم التصويت في الجولة الثانية على القائمتين الأعلى نسبة، وتفوز القائمة التي تحصل على 50+1، على أن تعرض القائمة على مجلس النواب فيما بعد لمنحها الثقة كسلطة تنفيذية جديدة بديلة للوفاق.