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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالأسماء.. الكشف عن القوائم النهائية المرشحة للسلطة بليبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:58 ص
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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كشفت وسائل إعلام ليبية، مساء الخميس، عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف اليوم الجمعة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الساعة 24" وقناتي "ليبيا 24" و"218"، فإن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها بشكل نهائي وتسليمها إلى البعثة الأممية في ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، والتي جاءت كالتالي:

القائمة الانتخابية الأولى
محمد البرغثي رئيسًا للمجلس الرئاسي
علي أبو الحجب عضوًا بالمجلس الرئاسي
إدريس القايد عضوًا بالمجلس
محمد خالد الغويل رئيسًا للحكومة


القائمة الانتخابية الثانية
محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي
عبدالله اللافي عضوًا بالمجلس الرئاسي
موسى الكوني عضوًا بالمجلس
عبدالحميد أدبيبة رئيسًا للحكومة


القائمة الانتخابية الثالثة
الشريف الوافي رئيسًا للمجلس الرئاسي
عبدالرحمن البلعزي عضوًا بالمحلس الرئاسي
عمر أبو شريدة عضوًا بالمجلس
محمد المنتصر رئيسًا للحكومة

القائمة الانتخابية الرابعة
عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي
أسامة الجويلي عضوًا المجلس الرئاسي
عبدالمجيد سيف النصر عضوًا بالمجلس الرئاسي
فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

ووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية في وقت سابق، فإن التصويت الذي سيجرى غدا على القوائم، تفوز فيه القائمة التي تحصل على 60 بالمئة.

وفي حال تعثر ذلك، يتم التصويت في الجولة الثانية على القائمتين الأعلى نسبة، وتفوز القائمة التي تحصل على 50+1، على أن تعرض القائمة على مجلس النواب فيما بعد لمنحها الثقة كسلطة تنفيذية جديدة بديلة للوفاق.

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