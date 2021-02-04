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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصحة: وضعنا خطة لزيادة خريجي الطب بنسبة 30%

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:46 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة في حالة انعقاد دائم لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الجائحة العالمية، مستطردة: "العالم يواجه هذا التحدي ونحن أمام انهيار معظم المنظومات الصحية في العام بسبب الجائحة".

وتابعت الوزيرة في كلمتها أمام مجلس النواب اليوم: "لا شك أن هناك تحديات تواجه المنظومة الصحية وكل نجع في مصر أولوية وحياة الإنسان أولوية ومعظم التحديات المذكورة تتلخص في العنصر البشري، والمنظومة الصحية أكثر جاذبية للعنصر البشري ونعمل لزيادة عدد الأطباء خلال السنوات القادمة واشتغلنا مع وزير التعليم العالي على خطة لزيادة عدد خريجي الطب مقارنة بالصيدلة بنسبة 30%"، موضحة أن هذا الأمر سيثمر بعد 6 لـ7 سنوات وطالبت بزيادة الحوافز الطبية.

وأضافت: "ندرك أن التحديات تواجه بلدنا وتحديات الرواتب ليست جديدة"، موضحة أن هناك خطة قومية لمواجهة المشكلات بتوجيه من القيادة السياسية بحيث يكون الحل بشكل مؤسسي وفق خطط التنمية المستدامة.

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