ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالفيوم

ضبطت حملة تموينية في الفيوم كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بناحية منطقة دلة بمدينة الفيوم.وتم تحرير محضر برقم 349 جنح أمن دولة طوارئ قسم الفيوم أول ضد المخالفين، كما تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعة للأسواق والمخابز ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم والتشغيل دون ترخيص للمخابز السياحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.