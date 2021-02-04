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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق ينفي إعادة فرض حظر التجوال بسبب كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:54 م
جريدة الدستور
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نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنها تنفي ما ورد في أحد البيانات المزورة وغير الصادرة عنها بما يخص حظر التجوال، مؤكدة أن كافة القرارت الخاصة بجائحة "كورونا" تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وببيانات رسمية تنشر فقط من خلال الوسائل المعتمدة.

وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ببث الشائعات ونشر الأخبار المزورة والتي تضلل الرأي العام وتخل بالأمن الصحي للبلاد.

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