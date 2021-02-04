نائب التنسيقية يتقدم بطلب إنشاء محطة وقود بمدينة ههيا بالشرقية

تقدم النائب نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة وقود "وطنية" بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، حدد فيه مواصفات قطعة الارض المطلوبة بناء على لقاءه مع اللواء محسن المحلاوي مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.والتقى النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في أثناء تكريم خريجي مشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة الزقازيق.ويأتي طلب نائب التنسيقية بتخصيص قطعة أرض لانشاء محطة وقود "وطنية" بمدينة ههيا بسبب عدم توافر محطات وقود داخل المدينة، وأقرب محطة خارج المدينة مما يؤرق المواطنين القاطنين بالمدينة.ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاستماع إلى مشكلات المواطنين والاحتكاك المباشر بها على أرض الواقع في مختلف المحافظات تحت شعار "سياسة لمفهوم جديد" لخدمة الوطن والمواطنين.