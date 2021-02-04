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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعليق زينة عاشور على شائعات ارتباط عمرو دياب وإنجى كيوان

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:04 م
زينة عاشور
زينة عاشور
ريم محمود
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أثار عمرو دياب كثيرًا من الجدل خلال الأيام الماضية خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى ولكن سرعان ما ظهرت فى الصورة إنجى كيوان، والتى تم تداول صورها مع عمرو دياب دون توضيح الأمر وتنوعت التعليقات بين الصداقة وبين إعلان جديد يجمع بين عمرو دياب وإنجي كيوان.

تعليق زينة عاشور على صور عمرو دياب وانجى كيوان 


فى هذا السياق، عقب انتشار الصور كان لزينة عاشور الزوجة السابقة للمطرب عمرو دياب تعليق ساخر تم تداوله بكثرة عبر منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية حيث نشرت زينة عاشور صورة جديدة عبر خاصية ستورى عبر انستجرام، وظهرت بملامح حزينة وعلقت على الصورة:" كان ياما كان".

من هي إنجي كيوان التي ظهرت مع عمرو دياب


وتعددت المعلومات حول إنجى كيوان عقب تداول صورها مع عمرو دياب عبر منصات السوشيال ميديا، ولمن لا يعرف إنجي كيوان، فهي إعلامية مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية، ولكنها تقيم منذ فترة طويلة في دبي. 

-تخرجت في الجامعة الأميركية بدبي، حيث درست بها المحاسبة وإدارة الأعمال.

-عملت في مجال المحاسبة والبنوك عدة سنوات، ثم اتجهت إلى عالم تقديم البرامج التلفزيونية منها "قعدة رجالة".

-أما عن حياتها الأسرية فهي متزوجة من رجل أعمال لبناني، تعرفت إليه في الإمارات، وأنجبت منه طفلين.

-تعشق كيوان التمثيل منذ صغرها، إلا أن الفرصة لم تأتِها بعد لإثبات قدراتها التمثيلية بشكل فعلي وعملي، وعن الشخصيات العامة المؤثرة في حياتها فهي الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

حقيقة ارتباط عمرو دياب وإنجي كيوان


وقال البعض حول الصور المنتشرة لها مع عمرو دياب وسط صمت من الطرفين أن هذه الصور المنتشرة هي لقطات من الإعلان الترويجي للعطر الذي يحمل اسم عمرو دياب، وتظهر كيوان كموديل مع دياب خلال الإعلان، الذي تولّى إخراجه طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" التي طرحها دياب ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لاء".

وكان لعمرو دياب ظهور كبير على الساحة أثناء أرتباطه بالفنانة دينا الشربينى ولكن قد حدثت خلافات كثيرة أدت إلى إنفصالهم بسبب مطالبتها له بالزواج مثلما أعلنت مصادر مقربة منهما.

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