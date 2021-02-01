«كده عيني عينك».. هل ستكون إنجي كيوان بديل دينا الشربيني في حياة الهضبة؟

ظهر المطرب عمرو دياب بصحبة عارضة الأزياء إنجي كوان، خلال تحضيره لتصوير إعلان عطره الجديد الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير بشاطئ ناموس يوم ٢٢ فبراير.الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية «وأنا معاك»، وتشارك فيه «كيوان»، حيث ظهرت خلال الإعلان في أحضان الهضبة.