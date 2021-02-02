من هى إنجي كيوان.. مصرية ظهرت مع عمرو دياب وأشعلت السوشيال ميديا

من هي إنجي كيوان





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من هي إنجي كيوان، حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب صورة للفنان الهضبة عمرو دياب يحمل فتاة، ما دفع البعض يردد شائعة ارتباطهما.إلا أن الصور التي تداولها رواد "فيسبوك" من كواليس تصوير إعلان برفيوم عمرو دياب الجديد، والذي سيطلقه لأول مره في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إنجي كيوان صاحبة الصور الشهيرة في سياق السطور التالية:-- إنجي كيوان إعلامية مصرية.- ولدت بمصر وبالتحديد في الإسكندرية.- تقيم إنجي كيوان بدبي.- تخرجت من الجامعة الأمريكية تخصص "Banking and Finance".- أسست روبابيكيا في عام 2013.- انضمت إلي مراسلي برنامج "زهرة الخليج" على تليفزيون أبوظبي.- في عام 2016، تركت إنجي عملها المصرفي.- قدمت بطولة الاسكواش للسيدات.في عام 2016 ذاته بدأت إنجي كيوان رحلتها لعالم الفن.- شاركت في تقديم برنامج "قعدة رجالة" مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.- اشتهرت باختيار أزياء جريئة.- جذبت انتباه أكبر الأسماء في صناعة الأزياء بسرعة مثل هاربر بازار وروبيرتو كافيالي.- متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.يذكر أن الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك".