بعد ظهورها مع عمرو دياب.. أبرز المعلومات عن إنجي كيوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تجمع الفنان عمرو دياب بالإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان، مما أثارت حالة من الجدل، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.- إعلامية مصرية ولدت بمصر وبالتحديد في الإسكندرية.- كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.- تقيم في دبي.- شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم، ونيكولا معوض، وقيس نجيب.- متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.- تألقت الإعلامية إنجي كيوان خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، وتعرضت للكثير من الانتقادات في وقت سابق بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة تكونت من جاكيت دون توب وبنطلون لامع.- شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للاسكواش للسيدات في مدينة الجونة بالغردقة.-تخرجت في الجامعة الأمريكية في دبي في تخصص Banking and Finance.- الصور المتداولة لها مع عمرو دياب، من كواليس إعلان لعطره الجديد الذي سيطلقه لأول مرة في دبي، خلال حفل كبير بشاطئ ناموس يوم 22 فبراير الجاري.