بسبب اضطرابات الجو.. «صدر القصر العيني» يحذر هؤلاء من أزمة ربوية حادة

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى الحساسية الصدرية وخصوصا المصابين بفيروس كورونا المستجد، من التعرض لمصادر العدوى من الأتربة والرياح الموسمية، كونها تسبب تهيجًا في الشعب الهوائية ما يؤدي إلى تطور نشاط الحساسية والشعب الهوائية والتعرض لأزمة ربوية حادة.وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من سوء حالة الطقس واستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانًا ونشاط حركة الرياح.وأفاد الدكتور أيمن سالم بأن العلاج المناسب في حالة التعرض لمثيرات الحساسية، هو استخدام بخاخات موسعات الشعب الهوائية وأجهزة الاستنشاق، تستغرق الجلسة الواحدة 10 دقائق، مؤكدا أن بعض الحالات الشديدة قد يضطر الطبيب إلى وصف أدوية الكورتيزون عن طريق الاستنشاق أو الحقن لوقف الأعراض وعلاج الحالة.وشدد سالم، على عدم اللجوء لاستخدام أدوية الكورتيزون إلا تحت إشراف الطبيب المختص، موضحا أن جلسات الاستنشاق متوفرة في المستشفيات الحكومية والخاصة ومتاحة للحالات الطارئة.توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة رعدية أحيانًا على القاهرة والجيزة والقليوبية، وعلي السواحل الشمالية فى مطروح والاسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والوجه البحري فى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة الإسماعيلية والسويس وأيضًا جنوب البلاد الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا والأقصر وقنا.