جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الطلاب "علمي وأدبي"

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادات محركات البحث المتواجدة في جوجل، من طلبة وطالبات الثانوية العامة، بالعام الدراسي الحالي ٢٠٣٣/٢٠٣٤، مع اقتراب موعد انطلاقها، يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

خدمة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، يقدمها الدستور خلال التقرير التالي بنشر تفاصيل وصورة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf لكافة الشعب، وجدول امتحانات الثانوية العامة جاء للمواد المشتركة بين الثلاث شعب، كالتالي:

الأسبوع المقبل، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، تنطلق المواد خارج المجموع، بأداء امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

وتستكمل امتحانات المواد الأساسية المشتركه بين جميع طلاب الثانوية العامة، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم ٢ يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة أدبي 2024

والاسبوع الذي يليه يؤدون طلاب شعبة ادبي الآتي:

امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول الثانوية العامة علمي علوم 2024

وجاء جدول امتحانات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024 كالتالي:

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم امتحان مادة الفيزياء، السبت الموافق 29 يونيو 2024

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء

ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضه 2024

وجاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا

يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل

ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا

و يوم السبت 20 يوليو الديناميكا.