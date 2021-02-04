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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تكشف الأعراض الجانبية لتلقي لقاح فيروس كورونا في مصر

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:27 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
عبدالله هشام
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستشهد انفراجة كبيرة في كميات لقاحات فيروس كورونا المستجد خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، حيث ستصل كميات كبيرة من اللقاح الصيني واسترازينيكا، ما أثار التساؤلات عن الآثار والأعراض الجانبية لتلقي لقاح فيروس كورونا في مصر.

مراحل تطعيم لقاح كورونا في مصر

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في حوار لها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم الانتقال من تطعيم الأطباء لتطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد وصول الكميات المنتظرة من اللقاح الصيني واسترازينيكا، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

فعالية لقاح فيروس كورونا الصيني 

في السياق ذاته كشفت وزارة الصحة المصرية في بيانات صحفية سابقة، إن اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد أثبت فاعلية بنسبة 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، وبنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا الصيني

وحول الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا، قالت كشفت مصادر طبية، إن أعراض اللقاح الصيني الجانبية مثل أي لقاح له أعراض جانبية، تتمثل في ألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي أو تورم، أو حساسية جلدية، ارتفاع درجة ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، لكن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وحول الأعراض الجانبية للقاح الصيني على المرأة الحامل في حالة الحصول على لقاح كورونا من عدمه لم تتضح حتى الآن، حيث ينصح بعدم حصولها عليه، وكذلك المواطنين الأقل من 16 عامًا.

وزيرة الصحة تكشف الأعراض الجانبية لتلقي لقاح كورونا

فيما أكدت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين أن للقاح فيروس كورونا المستخدم في مصر تم إجراء تجارب سريرية عليه في مصر، وليس له أي آثار جانبية.

وأضافت زايد أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة أو آلام في الذراع مكان التطعيم، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي آثار أخرى له خلال التجارب السريرية أو تطعيم الأطقم الطبية.

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