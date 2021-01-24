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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأعراض الجانبية للقاح الصيني المضاد لـ«كورونا»

الأحد 24/يناير/2021 - 10:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مصطفى دياب - فاتن خديوي - سارة سعودي
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يبدأ العاملين في مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، في الحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وكشفت مصادر طبية، أن اللقاح الصيني مثل أي لقاح له أعراض جانبية، تتمثل في ارتفاع درجة ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي أو تورم، أو حساسية جلدية، واشارت إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأضافت المصادر، عدم ثبوت تأثر المرأة الحامل بأعراض جانبية في حالة الحصول على لقاح كورونا من عدمه حتى الآن، حيث ينصح بعدم حصولها عليه، وكذلك المواطنين الأقل من 16 عامًا.

وأكدت وزارة الصحة في تصريحات سابقة، أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

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