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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تستعرض موقف توفير لقاح كورونا وعلاج المصابين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
محمد إبراهيم
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عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف فيروس كورونا المستجد في مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاح لعلاج مرض فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم الحصول على 50 ألف جرعة من شركة أسترازينيكا يوم 31 يناير 2021، كما عرضت موقف التطعيم باللقاح للعاملين في القطاع الصحي ضمن الأولوية الأولى لتلقي اللقاحات.

وعرضت الوزيرة أيضًا موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ17 ألف حالة، وتوزيع 604 أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلي.

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