السويد تخطط لطرح جواز سفر رقمي للحاصلين على لقاحات كورونا

أعلنت السويد اليوم الخميس أنها تخطط لتطوير جواز سفر رقمي للحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لاستخدامه بحلول الصيف.وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين، في مؤتمر صحفي، "لقد بدأت العمليات الدولية فيما يتعلق بالحلول الفنية والمعايير الخاصة بإثبات تلقي التطعيم".وأوضح وزير التنمية الرقمية أندرس يجمان أن الشهادة الرقمية ستتيح للسويديين توثيق أنهم تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا.ومن المخطط له أن تتماشى الشهادة مع القواعد والمعايير الدولية وأن تحافظ على الخصوصية وتأمل الحكومة في إطلاقها في الأول من يونيو.