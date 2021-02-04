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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:58 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
أسماء منصور
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية، بعدما تم الإعلان منذ عدة أيام من قبل وزارة الصحة المصرية عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

صرف لقاح كورونا بالمجان

 
ومن المقرر أن يتم صرف هذا اللقاح مجانًا للأطقم الطبية وغير القادرين من المواطنين، وسيكون بمقابل مادي بسيط لباقي المواطنين.

وصرحت هالة زايد وزيرة الصحة، لوسائل إعلام، بأنه سيتم تطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل بالنسبة للأطقم الطبية في حين سيتم تطعيم المواطنين من خلال 27 مركزًا فى المحافظات.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم تطعيم باقى الأطقم الطبية في مستشفيات الوزارة والخاصة بعد الأطقم الطبية المخالطة، على أن يبدأ تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 سنة خلال أسابيع في مراكز التطعيم في المحافظات.

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية


وتستعرض معكم "الدستور" في السطور التالية طريقة التسجيل عبر رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية:
-حيث يتم تسجيل الدخول عبر الرابط التالي المخصص من قبل وزارة الصحة من هنا.
-وسيظهر على الموقع الخاص باللقاح عدة بنود يفترض بالمواطن تسجيل بياناته بها وهي كالتالي:
1-الاسم Name
2 - الجنسية
3- الرقم القومى National ID
4 - رقم جواز السفر للأجنبي Passport no.
5 - العمر Age.
6 - النوع (ذكر أنثى).
7 - محافظة سكنك.
8 - العنوان Address.
9 - التليفون Mobile.
10 - البريد الالكترونى Email

فاعلية لقاح كورونا الصيني 


وطبقا للتصريحات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية تصل فعالية اللقاح لنسبة تصل إلى 86%، وأنه قادر على إنتاج الأجسام المضادة بنسبة 99%، وقادر على منع تطور الإصابات إلى المتوسطة والعنيفة بنسبة 100%.

وتعد مصر من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح وأفادت بيانات وزارة الصحة أنه تم التعاقد على توريد 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

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