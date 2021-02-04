

وصرحت هالة زايد وزيرة الصحة، لوسائل إعلام، بأنه سيتم تطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل بالنسبة للأطقم الطبية في حين سيتم تطعيم المواطنين من خلال 27 مركزًا فى المحافظات.



وأضافت الوزيرة أنه سيتم تطعيم باقى الأطقم الطبية في مستشفيات الوزارة والخاصة بعد الأطقم الطبية المخالطة، على أن يبدأ تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 سنة خلال أسابيع في مراكز التطعيم في المحافظات.



رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

وتستعرض معكم "

-حيث يتم تسجيل الدخول عبر الرابط التالي المخصص من قبل وزارة الصحة من

-وسيظهر على الموقع الخاص باللقاح عدة بنود يفترض بالمواطن تسجيل بياناته بها وهي كالتالي:

1-الاسم Name

2 - الجنسية

3- الرقم القومى National ID

4 - رقم جواز السفر للأجنبي Passport no.

5 - العمر Age.

6 - النوع (ذكر أنثى).

7 - محافظة سكنك.

8 - العنوان Address.

9 - التليفون Mobile.

10 - البريد الالكترونى Email



فاعلية لقاح كورونا الصيني وتستعرض معكم " الدستور " في السطور التالية طريقة التسجيل عبر رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية:-حيث يتم تسجيل الدخول عبر الرابط التالي المخصص من قبل وزارة الصحة من هنا -وسيظهر على الموقع الخاص باللقاح عدة بنود يفترض بالمواطن تسجيل بياناته بها وهي كالتالي:1-الاسم Name2 - الجنسية3- الرقم القومى National ID4 - رقم جواز السفر للأجنبي Passport no.5 - العمر Age.6 - النوع (ذكر أنثى).7 - محافظة سكنك.8 - العنوان Address.9 - التليفون Mobile.10 - البريد الالكترونى Email



وطبقا للتصريحات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية تصل فعالية اللقاح لنسبة تصل إلى 86%، وأنه قادر على إنتاج الأجسام المضادة بنسبة 99%، وقادر على منع تطور الإصابات إلى المتوسطة والعنيفة بنسبة 100%.



وتعد مصر من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح وأفادت بيانات وزارة الصحة أنه تم التعاقد على توريد 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.



ومن المقرر أن يتم صرف هذا اللقاح مجانًا للأطقم الطبية وغير القادرين من المواطنين، وسيكون بمقابل مادي بسيط لباقي المواطنين.