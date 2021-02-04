«فاو»: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع في يناير لأعلى مستوى منذ يوليو 2014

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 نقطة في ديسمبر.وكان الرقم المسجل في ديسمبر قبل التعديل 107.5 نقطة.وقالت المؤسسة التي مقرها روما أيضا في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنها حذرت من انخفاض حاد في المخزونات وأشارت إلى طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.